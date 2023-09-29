美國海軍「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母艦載機起飛訓練

短短10天內，美國海軍「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母就罕見7次錯過預定的駛離橫須賀母港日期。而這對美國核動力航母來說，在這麼短的時間內，竟錯過這麼多次離港日期，可說十分罕見。

據《外交家》（The Diplomat）雜誌網29日報導，最初美國海軍知會日本外務省說，「雷根」號18日會載著2,953名人員，離開第7艦隊的母港，但隨即取消。橫須賀基地政策課發言人說，後來美國海軍錯過並重新排定日期起碼7次。

直到9月28日，它還是錯過了上午10點的出港日。不過，發言人說，橫須賀市尚未獲得美國海軍任何解釋。儘管美國海軍拒絕提供任何解釋，但橫須賀基地一名熟知內情，並要求匿名的消息人士說，「雷根」號之所以一延再延出港日期，或許是因為連接供應艦上淡水的製水系統管道破裂。

「聽說問題是高溫、高壓蒸汽流過老舊的冷管線和水閥造成的，」這位消息人士說，目前艦上沒有淡水供應。此外，這位消息人士強調，美國軍方基於安全原因，可能視這為最高機密。從2015年10月起，「雷根」號就以橫須賀為母港。據當地政府說，它上次是5月23日離港出任務，並於8月25日返回橫須賀。