在彰化體育場旁溜冰場登場的趣味親子活動免費參加，現場充滿歡笑聲。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣政府在彰化縣立體育館、體育場舉辦「建縣300彰化博覽會」系列活動，開放網路報名隨即秒殺的「彰化小吃好食光」，以及免費參加的親子趣味今天登場，許多民眾扶老攜幼參加，現場氣氛熱烈。

彰化縣長王惠美表示，除了在彰化縣體育館內的彰化建縣300博覽會有4大主題展區，了解彰化縣過去現在未來，縣府也網羅彰化縣人氣最高的排隊美食，推出「彰化小吃好食光」，有A、B 兩種不同組合的套餐，1份套餐6道小吃，從前菜、主食、副食、湯品、點心、甜點，應有盡有。

兩種套餐各自的市價都超過300元，活動優惠價僅200元，就可以品嚐6項排隊美食，其中包括彰化高人氣的泉焢肉飯、鹿港素珠芋丸、彰化杉行碗粿及肉包李，更有曾登上國宴美食的蚵嗲，參加民眾不用排隊就可吃遍彰化知名的小吃，超過癮。

在彰化體育場旁溜冰場登場的趣味親子活動全部免費，每天提供現場親子手作200份（分4場次），闖關遊戲共21站，只要完成體驗其中12站，即可領取獎品1份。趣味親子活動內容包括大型親子遊樂設施、親子體驗活動及活動表演等，現場歡笑聲不斷。

除了好吃的小吃活動與好玩的趣味親子活動，今晚於員林市員林園還有明華園戲劇總團演出「八堡圳傳奇」（員林場次）， 10／1將演出彰化場次，都是免費入場。

彰縣府表示，雖然很多民眾敲碗希望能夠延長舉辦數場「建縣300彰化博覽會」系列活動慶典，或是延長參展時間，但該府研商後，還是希望大家把握最後3天的檔期，前來參觀，9／29至10／1彰化博覽會提前至早上9點開館、延後至晚上19點閉館。

彰化縣副議長許原龍說，感謝王惠美縣長帶領縣府團隊，用心在年初就開始規畫籌備彰化建縣300周年慶典系列活動，果然一推出系列活動，節目檔檔精彩，獲得很多好評。