為了落實2050淨零碳目標，新北市政府近年陸續推動相關政策，城鄉局也與台灣建築中心簽訂都更、都設合作備忘錄（MOU），更與內政部建築研究所共同辦理「淨零建築跨領域人才培育」講習，推動淨零建築跨域整合的教學資源累積與擴散，加速帶動產業減碳效益，協助引導建築淨零轉型。

城鄉局表示，新北為全台人口最多的城市，在當前因應全球氣候變遷，淨零碳已成各國發展重要課題以及世界共識，新北市除了提出三大零碳藍圖，結合產官學從能源、經濟、運輸等不同面向積極推動各項作為。

今年5月新北市府與建築研究所及台灣建築中心合作舉辦「新北淨零碳永續發展研討會」，城鄉局除以「整體開發區、都更審議原則、社會住宅、城鎮風貌建設」四大面向將淨零概念融入政策推動，更與台灣建築中心簽訂合作備忘錄，於都更審議及都市設計審議階段，先期掌握建築能效及碳足跡，落實淨零概念融入建築設計。

而此次的人才培育講習活動，市府再度跟建築研究所與台灣建築中心攜手，藉由建築能效評估、法規制度建構、改善方案研擬、工法技術研議、跨域整合執行等層面，共同推展淨零建築跨領域整合教學課程，協助引導建築淨零轉型，達成「2050年100％的新建建築物及超過85％的建築物為近零碳建築」的目標。

城鄉局長黃國峰表示，為實現新北2050淨零碳目標除了要有完善的政策制度，當然也需要優秀的好人才來落實推動。在推展淨零建築過程中，跨領域整合成功與否將成為推動淨零建築的關鍵，特別是政府部門第一線的公務人員，如何有效搭起不同領域合作的橋梁，由公部門帶頭示範推廣，帶動民間參與，將有助於推展與實踐2050淨零碳目標。