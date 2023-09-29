今（29日）是一年一度的中秋節，大陸電視台將在晚間推出中秋晚會，稍早中央廣播電視總台公布節目單，發現共有6名台灣藝人的名字。

微博今中午瘋傳中央廣播電視總台、湖南衛視、江蘇衛視、山東衛視、東方衛視等電視台晚上將播出的節目單，其中，央視邀請魯健、孟盛楠、任魯豫、張韜、李丹當主持人，並將節目分為三個篇章《月湧大江》、《江水三千》、《江月年年》，表演嘉賓陣容華麗，鋼琴大師郎朗、「阿B」鍾鎮濤、莫文蔚、李榮浩、毛曉彤、楊冪、郁可唯等人均在名單內。

此外，還有6位來自台灣的藝人受邀演出，被譽為「台灣民歌之父」的原住民歌手胡德夫打頭陣，吳克群、許茹芸、蕭敬騰緊接在後，而蔡琴唱《其實你不懂我的心》時，由歐陽娜娜演奏。

蕭敬騰、蔡琴今晚將登央視中秋晚會。（圖／微博@中央廣播電視總台）

胡德夫、許茹芸今晚將登央視中秋晚會。（圖／中時資料照）

歐陽娜娜、吳克群今晚將登央視中秋晚會。（圖／中時資料照）

消息一出，許多大陸網友都非常期待，紛紛替自己喜愛的歌手打氣，其中蕭敬騰的呼聲超高，備受看好。

蕭敬騰近年將演藝重心放在大陸，還投資1.5億台幣成立餐飲品牌「傅麵麵」，第一家實體麵館開在成都太古里，而蕭敬騰為了方便工作，曾鬆口「已經長居」當地，未來餐飲副業若發展得更好，不排除在成都置產。