位於南港四鐵共構的台北六福萬怡酒店歡慶雙十節，館內敘日全日餐廳將在10月1日至10日推出「姓名地址對對碰」活動，凡6人(內)於午餐、晚餐餐期來餐廳內用餐，其中1位身分證姓名或地址內含「六(6)、福、萬、怡、敘、日、歡、慶、雙、十(10) 」，只要有其中1字或諧音字符合，即可享全桌最低74折起暢享敘日自助百匯的優惠，包含大啖爐烤美國肋眼牛排、清蒸松葉蟹，還能無限暢飲柏克金鮮釀生啤。

敘日全日餐廳將在10月5日推出全新一季主題餐檯「秋冬海陸盛典」，主打多款重量級肉類精選美饌，包含經過高溫火烤將肉汁鎖住的「炙烤澳洲戰斧牛排」、僅用簡單海鹽調味，油脂奔放肉質細膩的「鹽之花牛小排」、辛香滋味濃厚適合冬季品味的「韓式牛肉乳酪部隊鍋」、濃郁肉餡與馬鈴薯完美結合的「英式牧羊人羊肉派」等。

秋冬必吃的肥美海鮮也有板煎天使紅蝦、清蒸北海道進口松葉蟹等誘人料理，以及假日能暢吃的生食級干貝與生蠔；其中，獲熱烈好評清蒸松葉蟹，10月將持續供應至10月31日，並於假日提供餐檯無限暢吃。

敘日全日餐廳的「清蒸松葉蟹」使用北海道進口的松葉蟹。（台北六福萬怡酒店提供）

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