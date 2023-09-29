60歲廖大哥長期做工，需要使用肩膀扛重物，常有肩膀疼痛的困擾，大多使用痠痛貼布處理，以為是五十肩，於是在診所吃藥、復健，但三個月仍不見改善。到醫院安排超音波及核磁共振檢查後，發現竟是肩關節旋轉肌破裂，且破裂處有2公分大，因此立即安排微創關節鏡修補手術，術後隔天出院，三個月來已恢復良好，疼痛及肩膀功能均明顯改善。

恩主公醫院骨科醫師施胤全表示，肩關節旋轉肌是連結肩胛骨及上臂骨頭的重要構造，主要是能讓我們的上手臂可以舉起超過肩膀自由活動。當旋轉肌破裂時，病人經常會有肩膀疼痛無力、手臂抬不起來，肩膀外展能力受限的狀況，且疼痛在夜晚時最為強烈，因症狀與五十肩相似，病人經常搞混而延誤治療。

所以最重要是區分肩關節的症狀是屬於沾粘性的五十肩還是旋轉肌腱破裂，前者是肩關節囊沾黏發炎導致，在自己或別人協助下都無法將手抬高，但若是旋轉肌破裂，也是無法自行將手抬高，但有別人協助下可以，不過仍需要影像學檢查來確認診斷。

施胤全指出，沾黏性的五十肩可以透過保守性治療，包括關節注射及復健改善，但若為旋轉肌破裂，尤其像廖大哥屬於大的破裂，疼痛與肩功能已經影響日常生活時，就建議使用手術做縫合，目前透過微創關節鏡手術治療，傷口小恢復快，能較快回歸日常生活。

施胤全提醒，旋轉肌破裂早期處理都能有良好的預後，但若未及時處理，會造成破裂惡化，導致肌腱品質下降、脂肪浸潤，甚至會造成晚期的旋轉袖破裂關節病變，導致需置換肩關節。肩關節的疼痛及無力相當常見，常影響病人日常活動及造成夜間睡眠品質不佳。

施胤全呼籲， 50至70歲是旋轉肌破裂的好發族群，若原本有肩關節骨刺的問題、長時間過肩動作的工作、抽菸、高血脂及糖尿病等更容易發生，當疼痛持續2至3周未改善時，應盡早就醫診斷治療。