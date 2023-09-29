桃園市新屋蚵間石滬群擁有百年歷史，先民運用天然地形與潮汐變換，以卵石堆砌成捕魚設施，隨現代化漁業發展，此傳統捕魚技術式微。市府與民間合作修復，蚵間9座石滬群去年底全數修復完成，迄今經歷多次維護修繕，最後3座也經文資審議通過，納入桃園市文化景觀，並由海岸管理工程處管理。

新屋蚵間石滬呈現先民與自然互動的生活智慧，魚群藉漲退潮進入石滬內，漁民便用牽網捕撈受困魚群，表現對土地永續利用的在地技術，反映當地沿岸漁業特殊形式與環境關係，具時代與社會意義，蚵間石滬群由桃園石滬協會打理，另深圳1號石滬則由新屋愛鄉協會維護。

文化局文化資產科長董俊仁表示，市府2019年先將2、3、6號石滬群公告登錄文化景觀，去年納入1、4、5號，最後3座逐步依原構築工法修復後，已通過文資審議，擴大登錄7、8、9號，使原石滬群更完整，管理單位為海管處。

桃園石滬協會文史工作者許立志分享，協會技師近年持續修復石滬，期間仍會因海浪沖刷等自然因素損壞，也有民眾到此遊玩時不慎破壞，例如9號石滬靠近漂流木公園，遊客相當多，頻傳石滬受損狀況，不過目前無法可罰，志工們也加強巡邏和勸導，盼維護珍貴的石滬群。

至於地方擔心石滬除自然因素影響外，也易遭人為破壞，目前無法可管。董俊仁說，文化部文化資產局於今年3月召開文化景觀是否訂罰則研商會議，經討論文化景觀於《文化資產保存法》定義，是指人類與自然環境經長時間相互影響形成具保存價值的場域，因此是「活的文化資產」，會隨時間變動，故不宜以罰則來處理「變化」之事。

桃園石滬協會目前已被認定為石滬技術保存者身分，海管處目前正辦理修正蚵間石滬群文化景觀保存管理原則內容，將納入委託石滬技術保存者執行維護事項，以加強維護、巡視頻率及協助勸導破壞石滬民眾等事項取代罰則。