高雄市刑大去年偵破全台最大人蛇組織「萬古集團」，詐團誘騙台人到柬埔寨從事詐騙、囚禁凌辱。而其中一名23歲葉姓女子明明是重要幹部，返台卻謊稱是受害者，被警方識破。一審葉女被判5年4月徒刑，她不服上訴。高雄高分院近日判決出爐，駁回上訴。

回顧案情，葉女是詐團的重要幹部，不但叫集團首腦夫妻「乾爹」、「乾媽」，還說「我一定要1個月（拉）5人」、「要趕快幫公司找人頭」、「想回家看看、順便帶3個人過來」、「謝謝哥給我這平台，我很珍惜」等，誘騙6名被害人到當地工作。

警方調查，葉女誘騙6名台人赴柬工作，其中2人還是自己的朋友，他們因不願配合詐騙集團，不但遭到體罰、毆打、電擊，後續又轉賣給其他詐騙集團，直到家屬付了65萬元贖金才得以逃離回台。

而葉女返台後，居然謊稱是遭騙至柬埔寨的被害人，後來被吸收成為幹部，付了約40多萬元贖金才回台，不過最終仍被警方識破。一審，高雄地院法官依使詐術使人出國罪判葉女5年4月徒刑。葉女不服上訴，二審高雄高分院法官駁回，維持一審判決。