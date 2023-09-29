（16：15更新，補充內文）杭州亞運拳擊女子57公斤16強賽，中華隊林郁婷擊敗東京奧運銀牌、菲律賓選手佩特西奧（Nesthy Petecio）晉級8強，也報了東京奧運首場落敗之仇。

再度於16強賽就過招，林郁婷記取兩年前東京奧運首戰不敵佩特西奧的經驗，第1回合就積極攻擊，也獲得5位裁判給較高分數而拿下，第2回合林郁婷持續發動攻擊，一記鉤拳還讓對手重心不穩摔倒，這回合再度較佔上風並收下，第3回合林郁婷更加無懼，就算佩特西奧屢次想讓林郁婷不好出拳，林郁婷整體發揮還是較有優勢，最終4比1獲勝、復仇成功。

林郁婷上屆雅加達亞運參加51公斤級獲得銅牌，挑戰57公斤級後取得2020東京奧運門票，可惜在延期一年的東奧首場16強賽爆冷不敵佩特西奧，不過去年世錦賽奪金一吐悶氣，今年杭州亞運再挫佩特西奧復仇成功，賽後她的教練曾自強也落下淚水，接下來若杭州亞運8強賽再獲勝、前進4強就能收下巴黎奧運參賽權。

本屆亞運拳擊中華隊4名女將林郁婷、54公斤級黃筱雯、60公斤級吳詩儀與66公斤級陳念琴都晉級8強，男子選手63.5公斤級賴主恩、71公斤級甘家葳也順利入列8強，因為拳擊不設銅牌戰，只要能搶進4強至少能保底銅牌。