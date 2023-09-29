北市28日接獲雜糧行販售蛋品疑似變質陳情案，立即派員前往稽查，北市衛生局表示，查核現場販售蛋品皆為國產蛋品，並隨機抽驗2顆蛋品破殼檢視未有變質，效期於保鮮日期內，現場保存環境尚符合規定，將依業者提供的來源單據向上追查。

衛生局表示，29日查核上游蛋品販賣行，業者說明提供該雜糧行蛋品源自3家畜牧場，現場針對3家畜牧場各抽驗2顆蛋品破殼檢視未有變質，效期皆於保鮮日期內，現場保存環境尚符合規定。

衛生局也說，3家畜牧場蛋品由業者向2家上游廠商購入，其中單據留存未有完整名稱、地址及電話，依《食品安全衛生管理法》第9條規定，開立限期改善單命業者改善，另掃描蛋籃3家畜牧場QR code溯源皆位於外縣市，後續移請所轄衛生局協助溯源查核。

衛生局表示，本月已啟動蛋品專案查察，截至28日已查核市售各販賣業者共261家，皆為國產蛋品，稽查作業持續進行並公布於網站專區，呼籲民眾購買蛋品時應觀察是否破損及產生異味，購買後應妥適儲存避免陽光直射，並儘速使用完畢。