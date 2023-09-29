週六凌晨，巴塞隆納將主場迎來強敵塞維亞的挑戰，後者這賽季作客仍未取得勝仗，而且最近三次對上巴塞隆納全數敗陣，而且全部被對手零封，塞維亞本場比賽不太會有懸念。＜推薦：讓分 (巴塞隆納 (-1))＞

【足球-西甲】[塞維亞 @ 巴塞隆納][09/30(六)03:00][編號 710]

衛冕冠軍的巴塞隆納本賽季取得不錯的開局，目前5勝2平不敗以17分排名第三。巴塞隆納保持超強進攻力，7輪比賽已攻進18顆球，平均每場2.57球。波蘭前鋒羅伯特·萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 已取的5顆聯賽進球以及3次助攻，將前場支點的作用發揮得淋漓盡致，只要他取得進球巴塞都能取得勝利。主帥 哈維 (Xavi) 漸漸帶領巴塞隆納走出低谷，剛剛跟球隊正式續約到2025年。不過本場比賽哈維 Xavi 在排兵佈陣上遇到不少困難，中場 佩德里·貢薩雷斯(Pedri González)仍然因傷缺陣，另一位中場核心弗蘭基·德容(Frenkie de Jong)也受傷患影響需休息5至7星期。

塞維亞上賽季一度面臨降級危機，不過最終取得了聯賽第十二位，並且再次勇奪歐霸盃冠軍。來到本賽季由於受財困影響塞維亞流失了不少主力球員，聯賽開始以三連敗開局，幸好最近3輪取得了2勝1平，暫時可舒緩一口氣。但本場需要作客挑戰衛冕冠軍巴塞隆納，而且最近6次交手塞維亞僅錄得1平5敗的劣績，當中只有1顆進球，後防則丟了12球之多，可謂未戰先怯。攻擊手杜迪·盧克巴基奧(Dodi Lukébakio) 最近3場聯賽攻進2球，塞維亞的進攻責任都在這位比利時邊鋒上。後防線目前是塞維亞的最大問題點，6輪聯賽過後已丟掉9顆球。

週六凌晨德甲第6輪比賽，霍芬海姆將主場迎戰多特蒙德。霍芬海姆目前積分榜上以12分排在第五位，而多特蒙德則取得3勝2平得11分排在第六位，雙方是役交鋒必定會精彩可期。＜推薦：讓分 (霍芬海姆 (+1))＞

【足球-德甲】[多特蒙德 @ 霍芬海姆][09/30(六)02:30][編號 925]

霍芬海姆上賽季在降級區掙扎，但來到本賽季搖身一變成為大黑馬，前5輪比賽取得4勝1敗的佳績，與榜首的拜仁只有1分差距。霍芬海姆前5輪對手都不是強隊，如海登海姆、科隆等隊，而本仗對陣多特蒙德算是本賽季首次面對真正的考驗。本場主場出戰相信霍芬海姆應會打得比較保守，球隊將會以力保不失為首要任務。

多特蒙德雖然在歐冠不敵巴黎聖日耳曼，但很快便在聯賽拾回自信，上一輪面對沃夫斯堡憑藉馬可·羅伊斯(Marco Reus) 一箭定江山，以1:0取得勝利，也在前5輪聯賽過後取得3勝2平的不敗戰績。本場面對黑馬霍芬海姆，多特蒙德將會以良好狀態出戰，這對於他們來說相當有利。最近2個賽季聯賽面對霍芬海姆已經四連勝，上賽季2次對賽更加是零封對手，本仗再戰手下敗將就算霍芬海姆現在成為了大黑馬，多特蒙德也有力立於不敗之地。