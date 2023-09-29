葡萄酒是國巨董事長陳泰銘重要收藏之一。（示意圖/達志影像/shutterstock）

台灣企業家收藏登上國際媒體！國巨集團董事長陳泰銘將拍賣他收藏的2.5萬瓶葡萄酒，其中最稀有的1瓶要價19萬美元（約台幣613萬元），這批收藏價值高達5000萬美元（約台幣16億元），成為蘇富比拍賣史上規模最大、價格最高的葡萄酒收藏，吸引外媒關注。

美國有線電視新聞網CNN於28日報導，蘇富比亞洲區葡萄酒部門主管George Lacey在聲明中表示，陳泰銘是電子巨頭國巨創辦人兼董事長，對於葡萄酒的了解無人能及，他花了40年時間蒐集這些珍藏，酒窖裡的葡萄酒數量和種類令人相當震驚，目前多到任何人一輩子都喝不完，但葡萄酒是用來喝的。

蘇富比不願透露陳泰銘的確切收藏數量，不過一位發言人向CNN證實，陳泰銘酒窖中的葡萄酒數量「達到6位數」，而委託拍賣只占總藏品的「一小部分」。

陳泰銘在《富比士富豪榜》排名台灣第10名、全球第515名，估身家達55億美元（約台幣1774億元）。

蘇富比表示，陳泰銘從1970年代開始收藏波爾多葡萄酒，後來也收藏當時還不太流行勃根地紅酒，

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