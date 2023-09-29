奇幻動作喜劇《叫我驅魔男神》由林哲熹、雷嘉汭與印度男星Arjan Bajwa領銜主演，於29日正式開鏡。Arjan在開鏡前已在台北走透透，他表示：「全世界都知道101是台灣地標，我也去了一趟，哇！真的好高。」第一次來台有何感想？Arjan直言：「像回到第2個家，我想留在這裡更久。」而他也入境隨俗，向林哲熹學了幾句中文，表示他跟林哲熹一拍即合，不用溝通也可以對戲。

《叫我驅魔男神》將會結合寶萊塢歌舞跟奇幻元素，林哲熹表示，歌舞的部分有特別向Arjan取經，他也不吝嗇講解寶萊塢的舞蹈特色。談到第一次見面，林哲熹笑說：「Arjan那時候走進門，他戴著宛如巨星般的墨鏡，真的有在拍國際合作片的感覺。」Arjan則大讚跟林哲熹、雷嘉汭相處非常愉快「在國外、或是跟其他國家的演員對戲難免會有陌生的感覺，但我在台灣跟他們相處，整體氛圍就像我在家鄉的時候一樣。」

來自印度的Arjan飲食習慣與大家有些不同，對他來說「沒有香料就沒有靈魂」，Arjan還會分享沾著香料「印度黑鹽」的蘋果跟林哲熹分享。他感嘆：「很希望接下來有更多時間享受台灣美食，我感覺台灣的食物比較清淡跟健康，少油少鹽少香料。」