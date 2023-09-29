藝人曾莞婷擁有絕佳顏值及傲人火辣身材，被網友封為「本土劇女神」，近年力求演藝事業的突破，開始朝綜藝、電影圈發展，時常與網友分享日常點滴的她，在社群PO出一張全身赤裸的火辣照片，讓人充滿無限遐想。

曾莞婷曬出全身赤裸的身材照，只見背部留下兩道刮痧留下的鮮紅痕跡，畫面讓人看得怵目驚心，不過火辣的S曲線及纖細水蛇腰，加上若隱若現的蜜桃翹臀，不難看出體態維持的相當好，養眼畫面讓人想入非非。對此，她透露近來剛殺青一部作品之外，更表示：「希望隱形的翅膀帶我飛向更高更遠的地方」，由於沒有明說，讓人相當好奇所指何事。

對此，網友紛紛留言關切：「夭壽喔！怎麼會中暑成這樣？好心疼啊！多休息調養」、「醫療只能救急，吃東西莫忘補水才能治本」、「親愛的～ 多休息別累壞了」、「真的有操勞到，好好休息」、「不知道的還以為被施暴了」、「女神，要照顧好自己，別太累了」，對於許多人紛紛敲碗KID能神模仿這張照片，曾莞婷則表示：「他忙婚禮沒時間」。

曾莞婷日前曾語重心長感嘆：「你可以說我不夠好，但不可以說不夠努力」，似乎在事業上遇到瓶頸，但她仍不忘對自己信心喊話：「容許我在自己的小天地裡繼續為自己加油打氣，我用了半輩子時間去努力，也許再更努力一點就會被看見」，態度相當正面樂觀。