一名家住新北的謝姓男子，最近在網路上PO出買到「綠色臭蛋」的照片，結果先是遭農業部提告，接著又被警方以妨害名譽罪遭警方函送地檢署，引發台灣各界熱議。對此，最新網路民調也表達民意，高達86%網友認為，農業部此舉簡直就是「綠色恐怖」。

《中時新聞網》YouTube頻道今（29日）早發布最新網路投票，截至下午3時許，已有超過2萬人參與，投票問題為「謝男因在網路PO出『綠色臭蛋』問這是進口蛋嗎？遭農業部等提告，雖他稱真有買到臭蛋但已丟棄，警方仍以涉犯『妨害名譽』罪嫌函送偵辦，引發爭議。請問您覺得是否合理？」

針對上述提問，有86%網友認為，「不合理，是綠色恐怖」、有9%民眾則覺得蔡政府此舉是，「合理，提不出證據、製造不安」、剩下5%為「無法判斷／不知道」。

網友也紛紛在留言區表態，「一個執政黨連質疑都沒辦法的時候，台灣完蛋了」、「人民現在失去批評政府的權力」、「難怪要成立數位發展部，原來是網軍搜查部呀」、「法律是這樣用的嗎，沒有證據沒有查證，一個院長直接説是造假，這不也是犯法，看看法律常識 」、「這真的誇張了」、「查官好慢，查民好快」。

不過也有民眾持不同意見，稱「當下發現購買雞蛋是臭蛋，應保留證據（發票、臭蛋）向衛生局、廠商通報反應，而不是跳過程序找媒體也沒保留證據，被農業部吿很正常！」