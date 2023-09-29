日本首相岸田文雄昨天出席一場座談時，被日媒捕捉到身旁人士包括出身在野黨國民民主黨的首相輔佐官（首相顧問），引發外界揣測目前由兩黨組成的執政聯盟是否在試行擴大。

日本日前傳出自民黨與公明黨所組成執政聯盟可能「加一」，主因在野的國民民主黨由支持與執政黨協調的玉木雄一郎連任黨主席後，自民黨內出現拉攏國民民主黨聯合執政的構想。

讀賣新聞報導，岸田9月28日前往視察貨車業界時，包括公明黨籍國土交通大臣齊藤鐵夫，及國民民主黨籍首相輔佐官矢田稚子都陪同在側，引發外界對自民黨、公明黨及國民民主黨是否在試行合組3黨執政聯盟的臆測。

岸田等人昨天前往東京都大田區與貨車駕駛等人座談。矢田表示希望了解有關工作環境的課題，齊藤也詢問有關提高生產力的相關作為。岸田則說，會盡最大努力採納業界人士想法。

日本目前由自民黨與公明黨聯合執政，而自民黨為邀國民民主黨加入執政聯盟，有意透過不斷進行政策商議等方式深化合作。

日本政府預計10月底要彙整完成的經濟對策，其重點項目包括國民民主黨要求的提高勞工薪資等，而是否贊成作為財政支持的2023年度補正預算案將成焦點。

時事通信社日前報導，由出身在野黨的人士擔任首相輔佐官極為罕見，朝野普遍認為當時這項人事任命是為了對組成「自公國」執政聯盟進行布局。

不過，向來力挺國民民主黨的日本工會全國聯合會（簡稱連合）反對國民民主黨加入執政聯盟，所以「自公國」執政聯盟能否成形仍屬難料。