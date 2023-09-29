國人近年因工作壓力、情感、家庭、學業等不同因素，心理壓力長期未能及時紓解，甚至會導致身體健康亮紅燈，為協助民眾走出壓力，衛福部桃園醫院10月起增設多元性別友善身心共照門診，照顧因受到偏見、歧視，較可能出現憂鬱、輕生等患者，聽其訴說困境，打造安全的樹洞讓患者傾訴。

桃園醫院精神科醫師蘇柏文表示，患者若心理壓力過大，輕者可能出現心悸、暈眩、胃痛、腹瀉、頭痛等症狀，嚴重者甚至影響正常生活或人際互動，甚至會有患者藉由酒精等迴避壓力帶來的不適。

蘇柏文說，這些說不出口的情緒及焦慮會逐漸透過身體反映呈現出來，如有些人的身體會開始出現病痛，漸漸導致自我無價值感或憂鬱情緒，這時就需要專業人員成為患者的樹洞，為那些說不出口的心裡話找地方安放，說出來後身心症狀也能得到緩解。

蘇柏文指出，國外研究顯示多元性別的民眾容易擔心受到偏見與歧視，較可能會出現憂鬱、自殺、物質使用等情形，這與性少數族群壓力有關，設置多元性別友善門診便是期待讓就診民眾在安全的環境訴說生活中的困境，一同探索未來更多的可能。

桃園醫院精神科主任醫師王紹丞表示，蘇柏文致力推動各項心理健康工作，先前曾協助成立八德、中路等社區心理衛生中心，督導社會安全網，近期回歸臨床服務行列，加入桃園醫院精神科團隊，桃園醫院精神科團隊新增成員，未來服務能量將大幅提升，提供從兒童到長者失智、身心症、腫瘤心理、物質使用疾患門診及住院的醫療照護。

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