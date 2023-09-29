2021年7月19日鳳山地區遭豪大雨肆虐，造成多處積淹水，當時有1位民眾行經三民路一處停車場前，一盞路燈電線因暴雨裸露、浸水，導致該民眾不幸觸電身亡，時過2年，高市議員李雅靜29日行經該處時，發現同一肇事路燈不僅沒改善，電線裸露的情況反而更加嚴重，她痛批「高市府草菅人命，今天公祭，明天忘記」。

李雅靜指出，她29日行經鳳山區三民路時，發現2年前電死人的那盞路燈，不僅沒有改善，而且在同一地點的肇事路燈上，電線裸露的情況反而更加嚴重，該地點變成極端危險的區域。她描述，同一根路燈上纏繞著各式各樣的電線，甚至有些電線直接從水溝中拉出，而且毫無受到任何保護措施，真的誇張至極。

李雅靜痛批，高市府「市政怠惰、草菅人命」，對安全隱患漠視，是對市民生命安全的行政怠惰。她狠酸，高市府「今天公祭，明天忘記，而且還忘得一乾二淨」，她呼籲市府立即採取行動，解決這個危及生命的隱患，絕不能容忍悲劇再次發生。

李雅靜要求高市府立即檢查所有易受洪水威脅地區的電氣設施，以確定並修復暴露的電線和其他潛在危險。政府有責任保護市民的安全和福祉，懇求高市府立即做出改善作為。