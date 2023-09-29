杭州亞運競技體操進入最後一天賽程，台灣女子好手「丁丁」丁華恬在拿手項目平衡木決賽獲得13.300分，並且技壓威脅最大的大陸選手章瑾，可惜不敵日本選手岡村真和另一位大陸選手唐茜靖，最終雖無緣奪金，但銅牌仍是台灣女子體操亞運首面獎牌，成色十足。

今天在平衡木決賽第一個登場的是日本選手桝井美咲，資格賽13.266分排名第四，決賽選擇難度4.9，完成分7.466分，獲得12.366分。

緊接著登場的就是國人希望丁華恬，她在資格賽難度5.9所有參賽選手最高，完成分7.966分，13.866分高居第一。今日決賽她選擇的難度動作是5.6，雖然在平衡木上的動作和體態都相當完美，下平衡木的穩定性也很高，裁判評判的時間很久，也最為嚴苛，最終給的完成分只有7.700分，總分13.300分，比資格賽的分數有短明顯差距，不過丁華恬得知分數之後仍舊相當興奮，教練蔡恆政也握緊拳頭振臂一揮。

北韓選手金善香，資格賽排名第六，決賽選擇難度5.4，完成分7.566分，總得分12.966分。大陸選手章瑾，資格賽13.600分緊追在丁華恬之後排名第二，決賽選擇難度5.4，完成分7.866分，總得分13.266分，威脅丁華恬最大的阻礙終於排除了。

北韓選手金水晶在個人單項已勇奪兩面金牌，平衡木資格賽13.166分排名第五，今日決賽難度5.3，完成分7.533分，獲得12.833分。頂替新加坡選手幸兒參賽的另一位新加坡選手林潔靈，決賽獲得11.600分，丁華恬提前鎖定獎牌。

日本選手岡村真，資格賽13.366分排名第三，決賽選擇難度5.7，完成分8.266分，獲得13.966分，難度和完成分都遠優於丁華恬，丁丁的排名被擠落至第二。

最後出場的大陸選手唐茜靖，資格賽12.833分排名第七，決賽選擇難度6.1所有參賽選手最高，完成分7.733分，最終獲得銀牌。