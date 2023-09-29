日本朝日新聞今天報導，不只一位日本與北韓關係消息人士透露，為解決北韓綁架日本人問題，日本政府相關人士今年3月跟5月兩度在東南亞秘密接觸北韓朝鮮勞動黨相關人士。

報導指出，日本首相岸田文雄認為可以推動創造與北韓領導人金正恩舉行領袖會談的適當環境，一度評估今年秋天派遣政府高層官員前往北韓平壤。

不過，相對於日本政府要求北韓早日釋放遭綁架日本人，北韓方面堅持「綁架問題已解決」的立場。再者，也隨著俄羅斯親近北韓等國際情勢發生變化，日本為促成與北韓進行領袖會談的談判目前陷入停滯狀態。

多位日本與北韓關係消息人士透露，日本與北韓今年3月及5月的秘密接觸地點，都選在東南亞一處主要都市進行。在雙方參加人數不多且非正式的會談中，日本與北韓針對彼此懸而未決事項進行廣泛意見交換。

據說北韓方面展現出與日方對話的積極態度。雙方針對北韓是否有日本人存在進行討論，雖然北韓方面沒有否認，但並未使用「綁架被害人」的用語。

幾位日本首相官邸相關人士接受朝日新聞記者採訪時，坦承日本與北韓間曾在今年春天有過秘密接觸。

有關當時接觸到的朝鮮勞動黨相關人士，日本政府方面從其熟知北韓內部情況，研判是與接近金正恩黨幹部有關的人物。

整個秘密接觸過程中的討論內容，都已向岸田與日本內閣官房長官松野博一進行報告。岸田為實現親訪北韓舉行領袖會談，一度評估要派遣日本政府高層官員前往平壤。