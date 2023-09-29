熱蘭遮市集重現400年前市集模樣，讓民眾感受當時的時空背景。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

市長黃偉哲也到場體驗400年前熱蘭遮市集的氛圍。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

聚珍臺灣以仿古書店方式，在市集展示相關文物。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

繼安平古堡「熱蘭遮博物館」上周盛大開館後，首屆「熱蘭遮市集」今天下午也隆重開市，邀民眾體驗走進400年前的熱蘭遮市集，市集仿造17世紀場景及西拉雅、日、荷等多元族群裝扮攤商，以當時銀元、貝殼幣消費，充分感受當時各方人馬由海上來到台南貿易的氛圍，不少遊客都直呼新奇有趣。

為迎接明年台南400到來，作為400年前建立的熱蘭遮城，是1624年關鍵歷史場域，開啟台南與世界互動的各種歷程，相關系列活動也是台南400起手式；為了讓民眾能身歷其境、感受歷史氛圍，台南市文化局特別舉辦「熱蘭遮市集」，讓人一走進市集，猶如踏入「時空傳送門」，重返400年前的熱蘭遮（今安平）市集。

400年前的市集開張適逢中秋節連假首日，不少觀光客走入市集，體驗當1天古代人的滋味，直呼是難得的經驗，也對400年前的歷史有更具體的認識。

熱蘭遮市集策展人、聚珍台灣總監王子碩表示，「熱蘭遮市集」營造400多年前大航海時代貿易氛圍，重現當時多元文化匯聚且並存於台南的樣貌，當初在策畫市集時，就希望能兼顧史實與現實的平衡，同時發揮市集活動的樂趣以及和民眾對話的可能性。

他說，籌備期間也多次向國立台灣歷史博物館及西拉雅文化專家段洪坤討論、考究並徵詢意見，盡可能還原與重現歷史。

文化局長謝仕淵表示，期望透過熱蘭遮市集的動態策展，將熱蘭遮博物館靜態展示內容，延伸到安平古堡園區，乃至整個安平，也邀請更多人來到台南，共同感受「一起台南、世界交陪」的精神。

文化局指出，今明兩天的市集活動，各攤位不僅呈現各族群美食及特色物產，現場更有標槍體驗及互動式戲劇表演，也邀請金曲歌王謝銘祐及津輕三味線演奏家張惟喬到場演出，現場還透過仿古書店展示相關文物。