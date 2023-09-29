天是中秋連假首日，立委江啟臣一早前往豐原早市拜票。（江啟臣服務處提供／陳淑娥台中傳真）

今天是中秋連假首日，立委江啟臣與太太一早前往豐原果菜市場，以及俗稱「喊市」的圓環東路早市掃街拜票，發送熱銷選舉小物「奶茶色環保購物袋」。江啟臣也細數任內政績，一一尋求鄉親認同，獲得支持者熱情相挺。

立委江啟臣在豐圳里長鄭文鑫、豐榮里長林金玉、豐田里長劉瑞銓、社皮里長涂力旋、田心里長徐倍基陪同下，前往豐原果菜市場及圓環東路早市掃街拜票。

江啟臣指出，儘管「喊市」中的許多商販已移至豐原果菜市場，但仍有部分店家留在原處營業，兩市場目前逐漸做出差異化，經營發展都十分良好，這次前來拜票，感覺特別自在，因為這裡不僅是自己從小到大的生活環境，許多攤商也都是老街坊，來到「喊市」，熟悉的市場味與叫賣聲就像回到家一樣。

江啟臣也向大家報告豐富專案目前最新進度，除了豐原國民暨兒童運動中心將於明年完工啟用，也吸引亞洲大學興建醫院、長照機構及公托中心，希望結合運動中心，打造出全齡健康照護園區，未來可望進一步帶動南豐原地區的產業發展。

江啟臣提到，鐵路高架化工程完成後，他不僅爭取經費填平地下道，更在原鐵道途經路段爭取設置鐵馬道與景觀美化工程，當時因經費不足致總長21公里綠空廊道在圓環東路遭中斷，為此，特別爭取內政部經費補助，斥資5694萬元興建跨橋鐵馬道，工程已進入尾聲，預計近日將完工啟用。

豐原在地榮泉餅店送月餅給鄰近里別中低收入戶。（里長涂力旋提供／陳淑娥台中傳真）

此外，今天是中秋佳節，在地榮泉餅店延續去年送月餅給鄰近里別中低收入戶，今年持續送上溫暖，這段時間共贈出超過200多盒月餅，分別是社皮里130多盒、岸裡里與大社里合計100盒。立委江啟臣、市議員張瀞分與在地社皮里長涂力旋也協助親自分送，期待社會的各個角落都撒上幸福月光。