蔡詩芸近日推出新單曲。（人見人愛娛樂提供）

蔡詩芸（Dizzy Dizzo）近來和老公王陽明陷入婚變危機，但她無畏傳聞宣布推出新單曲〈So Good Tho〉，邀請製作人陳星翰、顏社主理人迪拉胖合作，歌名來自於《大嘻哈時代2》節目上Dizzy講評時的口頭禪，總被網友酸言冷嘲，但最後卻翻轉成時下流行用語，她笑說：「真的當初沒有想到會變成流行用語，這名詞是被罵出來的，但我覺得蠻酷的，新稱號豆姐我很喜歡，用字很可愛又好玩。」

有趣的是，《大嘻哈時代2》自開播以來，評審名單飽受爭議，還有網友嘲笑Dizzy中文不好，指陳星翰跟迪拉胖長期居於幕後缺乏知名度，3人被無數網友戲稱「台饒就這」？ 面對各種不被看好，節目在日前風光入圍金鐘獎多項獎項直接打臉酸民；對於入圍金鐘，Dizzy開心表示：「很感動，謝乾乾、川哥、選手們都投入很多心思在節目，要大大地恭喜大家。」她將以觀禮嘉賓出席金鐘獎典禮，問及紅毯戰袍？她苦惱說：「要走紅毯這件事情，我正在想要穿什麼，好煩唷！一直在思考還沒有決定。」

看似直率且大膽的Dizzy，拍MV時卻被這一點打敗，當導演要她站在高台上拍攝時，她當場求饒，自嘲：「我有懼高症，真的沒辦法、腿會軟，雖然我的歌很硬，但我沒辦法克服高度，我的心臟好像會吊起來，好可怕的感覺。」中秋連假來臨，Dizzy依舊得在工作中度過，將出席龍虎門音樂節演出，下週則要去沖繩度假好好放鬆，面對樂迷敲碗新專輯，她承諾：「去玩沖繩再回來拚新專輯，發片時間快到了，還蠻可怕的。」