數據顯示，8月台灣實體通路智慧型手機市場銷售量僅34.4萬支，比7月的37.3萬支減少2.8萬支，銷售額也同步減少9%。品牌市占排名表現上，三星奪冠、市占率為33.2%，蘋果緊追在後、市占率為25.2%，第三名的OPPO、市佔率為14.1%，vivo及Redmi則以8.5%與6.9% 分別位居第四與第五名。

以8月銷售成績來看，由於時序正值蘋果新款iPhone 15上市前，多少有影響買氣，單月銷售量短暫下滑至25.2%，位居第二，且較7月衰退23%，比7月少賣了2.6萬支，但因為iPhone單價較高，所以在銷售額方面雖較7月下滑，但仍保有42.2%的銷售額市佔，穩定居冠。三星這次在8月表現優異主要是Galaxy A系列銷售帶勁，摺疊新機Galaxy Z Flip5也有不錯得表現，只是比較可惜得是，因為三星銷售比較好的前三名都是Galaxy A系列中低價位機型，所以在銷售額表現還是難敵蘋果。

至於第三名的OPPO，受惠新機帶動品牌銷售量成長12%，銷售額也大增33%，剛上市的新機OPPO Reno10 Pro不僅進入全台熱銷榜，也是品牌熱賣第一名的單機，第二、三名的5G手機A78則因為平價人氣居高不下。

排名第四的vivo，在8月市占率為8.5%，整體銷售額較7月成長9%，成功超車Redmi，主要歸功於7月上市的Y27表現出色，8月便成為品牌銷售冠軍，第二名的Y16上市一年，已進入產品銷售周期末端，8月透過與系統業者專案促銷，意外催出較7月成長62%的銷量。