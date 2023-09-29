印度南部供水之爭繼續延燒，卡納塔卡省（Karnataka）農民及多個民間團體今天發動全省大示威及罷工，民眾生活與作息受到影響，光是空中運輸至少已有44個航班停飛。

這場大示威源起於高韋里河（Cauvery River）供水之爭，農民已在26日於卡省首府班加羅爾市（Bengaluru）發動過一次示威，這次更是擴大到全省。

班加羅爾市台商表示，今天街上交通工具明顯減少，商場、電影院及餐廳等場所也幾乎都沒有營業，市內學校停課一天，所幸暫無嚴重脫序情況發生。

政府機構、醫院、銀行、捷運、公營巴士等，則維持運作。

示威從印度時間上午6時開始在卡省「遍地開花」，預定到傍晚6時結束。

「今日印度」（India Today）電視台報導，早上大約70名示威者衝入班加羅爾國際機場，影響到機場作業，迫使至少44個航班停飛。他們都被警方逮捕。

在一些高速公路的收費站，也有示威者高呼口號。

高韋里河發源於卡省，向東南方經坦米爾那都省（Tamil Nadu），流入孟加拉灣（Bay of Bengal），全長大約800公里。水源管理署日前指示卡納塔卡省的水庫「放水」給下游的坦米爾那都省，引發卡納塔卡省農民抗議。

卡省是印度工業與科技大省，貢獻印度國內生產毛額（GDP）約8%，數個台灣科技大廠在這裡設有工廠或據點。

省政府聲稱，高韋里河因氣候變遷供水吃緊，自身民生飲用及農業灌溉都已不足，近日表示會向最高法院挑戰水源管理署的命令。

另一方面，在下游的坦米爾那都省，也有少數農民抗議卡省拒絕分享水源，兩省之間氣氛頗為緊張。目前警方已加派人手到邊界一帶，避免雙方民眾因情緒失控爆發肢體衝突。