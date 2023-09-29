2024總統大選，藍白合各種說法四起，前高雄市長韓國瑜傳將出手協助非綠整合，引發外界討論。時至中秋佳節，韓國瑜今(29日)也說中秋是屬於團圓和歡聚的日子，祝福大家中秋節快樂、平安康泰。許多藍營政治人物前來祝福，也吸引超3萬名網友按讚。

韓國瑜今在臉書發文，「一年容易又中秋，這是一個屬於團圓和歡聚的日子。當此明月夜，天涯共此時。無論身在何處，願您都有個溫馨愉快的中秋節佳節！祝福大家中秋節快樂、平安康泰！」

對於藍白合議題，民眾黨總統參選人柯文哲昨表態說「最後一定會合的」，引發在野陣營支持者振奮，但今早民眾黨發言人陳智菡卻說用民調推在野最強人選，輸的退選，彷彿潑了群眾一桶冷水，總幹事黃珊珊則說，藍白是「和」不是「合」，人民想看到的是把國家還給人民，絕非政黨之間權位分配。

對於民眾黨的說法，國民黨總統參選人侯友宜競辦則回應，尊重民眾黨各種意見，侯友宜與民眾黨主席柯文哲之間，始終維持良好的互動以及友善的態度。