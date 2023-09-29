洪均緯同學除了自己努力接受學習扶助的訓練外，也會協助鼓勵同學。圖為洪同學在學習扶助班上台示範。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

教育部國教署為了表彰「學習扶助計畫」中，教學用心的老師與學習成效進步的學生，每年皆會辦理績優選拔。日前教育部公告2023年學生學習扶助績優人員名單，先前就讀於基隆市立銘傳國民中學的洪均緯同學榮獲學習潛力獎，是不畏艱難、努力克服學習障礙的最佳典範。

基隆市教育處指出，今年洪均緯同學代表基隆市參與學習潛力獎甄選，順利獲獎。洪同學原本對於國語及數學缺乏信心，七年級時參與學習扶助課程後，總是百分之百投入老師所安排的鍛鍊項目，不再逃避困難，更會適時提醒或鼓舞同學，是同學心目中最棒的戰友。

曾經指導過洪同學的銘傳國中退休教師許鳳敏提及，在職時長期陪伴著數學成就低落的孩子，體認到他們共有的特質是信心低落，唯有對學習充滿期待，才有提升成效的契機。

而同校的江雅真老師則認為學習扶助的目的是陪伴孩子往善前進，重新找回孩子學習的自信。江老師善用學習扶助科技化評量檢測結果，找出孩子的學習痛點，對症下藥，有效提升孩子的學習成就。

教育處處長劉美蘭表示，看到學習落後的孩子逐漸進步是從事教育工作最欣慰的事。其中，學習扶助是弭平學習落差的最佳途徑，能夠有效地建立學生的自信心並及時跟上學習腳步。

劉美蘭強調，透過推派參與教育部當年度國民中小學學生學習扶助績優人員，能夠發掘更多優秀的教育人員投入學習扶助，也鼓勵具學習潛力的學生，持續向上精進，重新找回學生自信心，讓學習更有效率不斷進步成長。