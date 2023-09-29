台灣圍棋好手許皓鋐在杭州亞運上接連擊敗世界排名前3的高手，並在昨（28）日順利奪金，引起全球圍棋迷關注，其最新世界排名如今也出爐，從原本的第35名一路竄升，目前已排在世界第23名的位置。

據「Go Ratings」排行榜資訊顯示，許皓鋐在26日贏過日本棋手芝野虎丸及香港旗手陳志軒後，積分以3533分的成績排在世界第35名，接著在27日的8強戰打敗世界排名第2的韓國棋手朴廷桓，又在28日上午、下午接連斬落世界排名第1的韓國棋手申真諝及世界排名第3的大陸棋王柯潔，成功奪下金牌。

28日的比賽結束後，「Go Ratings」也馬上對排行榜進行更新，雖然世界前3的排名未被撼動，但許皓鋐的積分一次暴漲35分，目前來到3568分，創下自己的最高紀錄，並排在全世界第23名的位置。

「就算我今天奪金，但我還要學很多，客觀來講，對方的實力都還是比我好，重點還是心態，我可能贏在心態上比較好、沒有負擔！」許皓鋐在賽後表示，他很清楚這面金牌是中華圍棋隊史上第一金，與一般世界大賽的金牌有所差異，希望透過這面金牌，讓更多台灣人關注圍棋這項運動。