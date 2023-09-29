2024年總統選戰在即，近日來「藍白合」聲浪持續升高。而台北市長蔣萬安29日晚間將與國民黨總統參選人侯友宜、黨主席朱立倫見面談選戰。對此蔣萬安29日下午受訪時表示，自己與侯友宜一直都有非常暢通的溝通，也證實晚間會與侯友宜見面，討論各項議題彼此交換意見。

在國民黨北市黨部的安排下，身為「台北市母雞」的蔣萬安29日下午將與雙北的立委參選人們合拍競選照。蔣萬安表示，只要是能夠協助參選人團結勝選，會跟所有人一同努力，任何情況都願意給予協助與幫忙，拍照時也會盡量滿足所有人的需求。

至於針對未來的輔選規畫，蔣萬安表示，都會配合參選人，按照他們選舉的期程與步驟，「只要可以，我們非常願意用各種方式輔選。」

對於晚上將與侯友宜見面談選戰，是否會給予相關建議？蔣萬安則表示，兩人一直都有非常暢通的溝通，也常常彼此交換意見，今天碰面也會討論各項議題，彼此交換意見。而民眾黨提出以民調決定最強在野參選人一事，蔣萬安則並未正面回應，僅表示「重要的就是團結勝選」。