林家良從二崙鄉農人聽到土地公杖的作法與用途，憑想像做了一支。（林家良提供）＿

今天農曆八月十五日是中秋節，也是土地公得道日，雲林鄉下仍可見農人製作土地公杖插在田頭或田尾，感謝土地公庇佑照顧，不過土地公杖的外觀隨農人而有不同模樣。

台語稱「土地公拐」的土地公杖在20年前很常見，近年愈來愈少，只有少數農人維持傳統在農曆8月15日這天到田裡換上新的土地公杖，舊的則焚燒。

在土庫鎮種稻以安養3隻退休水牛的青農林家良，從二崙鄉一名作有機農業的松美農場主人程永進學習土地公杖的製作用意與方法，他用竹子、三柱香、一疊壽金做了一根插在田頭，表達飲水思源之意。

林家良說，雲林的詔安客家人十分尊敬「伯公」，農曆八月十五日這天除了插土地公拐，還會準備麻糬拜土地公廟，甚至演布袋戲酬神。

他說，他巡視土庫附近農田，土地公拐的外型不太一致，但一定有竹子、金紙、三炷香等3元素，不論是以整疊的「壽金」或「二五」金紙，或以幾張代表，都是把竹子剖開，使金紙和三柱香能夾著，向土地公公致謝保祐豐收。

林家良在土庫成立水牛安養中心，目前安養9歲公牛「安心」、14歲母牛「阿樂」，以及今年8月入住的虎尾鎮最後一頭水牛（無名）。