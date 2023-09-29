杭州亞運男子體操個人決賽，雙槓部分頂替李智凱出賽的黃彥章，今日最後一位上場，獲得13.300分，排名第六作收。大陸選手鄒敬遠15.933分強勢摘金，日本選手北園丈琉與谷川翔分獲銀、銅。

雙槓這個項目是大陸選手的強項，鄒敬遠在資格賽就以15.933高分排名第一，比全能金牌張博恒15.466分高出很多。果不其然，今日決賽鄒敬遠第二位上場，選擇了6.5的難度動作，完成分9.433分，總得分15.933分，和資格賽難度、完成分與總得分全部相同，豎立起一道難以超越的高牆，也提前鎖定了這面金牌。

日本名將谷川翔，資格賽14.900分排名第四，決賽難度6.3，完成分8.766分，15.066分緊追在鄒敬遠之後。

替大陸隊奪得成隊和個人全能金牌的張博恒，昨日個人賽只在地板項目拿到銀牌，今天在雙槓項目不論是難度的選擇和完成分都比資格賽遜色很多，只獲得14.100分，無緣奪牌。

日本選手北園丈琉，資格賽排名第三，決賽難度6.4，僅次於鄒敬遠，完成分8.833分，總分15.233分，超越同胞谷川翔，摘下銀牌。

最後登場的黃彥章，林育信視為李智凱接班人，資格賽排名15，決賽難度4.8，完成分8.500分，總得分13.300分，優於韓國和北韓選手，排名第六作收。