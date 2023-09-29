經濟部最近在跨國勞動力政策諮詢小組提案，獲准開放尚未合法化的農地工廠聘用移工，有勞團直言，雇主就是希望用廉價勞動力降低其勞動成本，以獲取更高利益，廉價勞動力不僅傷害移工、也使本國勞工受害。

經濟部中部辦公室統計，截至8月份止，全國已申請納管的既有未登記工廠約3.3萬餘家，經各地方政府審查符合納管資格者，計有2萬5753家，已提送工廠改善計畫則有2.9萬多家，已有7629家經地方政府審查核定。

長期關注農地工廠的地球公民基金會山林國土組專員賴沛蓮說，農地工廠申請納管後還要提出工廠改善計畫書、在2030年前依計畫書完成改善，才能取得特定工廠登記，並要在2040年前變更地目成為一般工廠，她指出，違章工廠往往是鐵皮違建、廠住合一，甚至部分違章工廠未有合格消防設備，如果開放移工後往往會要求住在工廠樓上或貨櫃屋等不安全的形式。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯直言，雇主就是想要節省勞動成本，在缺工的時候，台灣的雇主不思考調漲薪水，只想到移工來降低成本，「只想把移工當免洗筷」，也對移工不盡公平，「移民政策及加薪才是缺工解方」。

「不反對跨國勞動力」，台灣國際勞工協會專員許惟棟說，反對的是雇主只想用廉價的方式聘用移工，不只減損移工權益、也影響本國勞工，事業單位應該要提升台灣勞動條件，才能讓勞動市場健全。