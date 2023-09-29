「台中市自達狩獵文化協會」成立，部落獵人於現場填寫入會資料加入。（林業署台中分署提供／陳淑娥台中傳真）

林業保育署台中分署於大安溪沿線推動狩獵自主管理試辦計畫，「台中市自達狩獵文化協會」29日正式成軍，由三叉坑、雙崎、竹林、達觀等4部落共同組成。台中分署表示，此為大安溪沿線首例，未來將透過一系列教育訓練，進行狩獵傳統文化、當代法制規範等課程，找回泰雅傳統文化。

成立大會今在雙崎部落舉辦，由林業保育署台中分署長張弘毅、市議員古秀英、和平區代表會副主席楊淑青及代表羅清輝、自由里里長林永智、竹摩社區發展協會理事長李嬋娟、桃山部落頭目陳榮爵、博屋瑪國小校長比令．亞布等出席見證。

林業保育署台中分署指出，2021年起在大甲溪沿線部落推動狩獵自主管理試辦計畫，已分別成立台中市巴幸狩獵文化協會及台中市哈崙狩獵文化協會，自2022年起擴展至大安溪沿線，昨由三叉坑、雙崎、竹林、達觀等4部落攜手合作，成立「台中市自達狩獵文化協會」。

台中分署表示，4個部落位屬於泰雅族北勢群，鄰近烏石坑溪及雪山坑溪，過去因交通便利開發較早，部落內包含族語及傳統祭儀等文化傳承已逐漸流失，經由狩獵自主管理試辦計畫，喚起族人重振泰雅部落文化理念，希望透過狩獵協會成立，提供部落保存傳統文化關鍵力量；另加入狩獵自主管理的精神，讓在地自然資源得以永續利用。

台中分署表示，大安溪沿線烏石坑溪及雪山坑溪周邊自然資源豐富，臨近棲地紀錄到野山羊、山羌等多種野生動物，也是罕見黑熊及石虎共同潛在活動棲地，協會成立後將透過一系列教育訓練，進行狩獵傳統文化、野生動物監測等課程，讓參與協會獵人更深入理解自身文化，取得獵人證正式參與狩獵自主管理。