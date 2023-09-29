日本資深男歌手棚橋靜雄出道數十年，擁有許多經典作品，今年3月舉辦退休演唱會，吸引廣大樂迷進場；怎料，日前傳出棚橋靜雄死訊，歌手協會會長田邊康夫隨後也發訃聞，證實他於19日凌晨因多重器官衰竭病逝，享壽85歲。

綜合日媒報導，歌手協會突發訃聞，透露「一代歌王」棚橋靜雄年邁身體病況惡化，日前送醫治療後，被發現多重器官衰竭，經搶救無效，最終於19日凌晨5時21分逝世，享壽85歲；而協會會長田邊康夫不捨表示，棚橋靜雄的作品已是一個時代的象徵。

棚橋靜雄是日本天團LOS INDIOS主唱兼隊長，有超過60年演唱資歷，當年憑著一首〈Break Up, But I Love You〉紅遍大街小巷，在今年3月舉辦退休演唱會，讓樂迷都很不捨，如今驟然離世令眾人譁然。

而知名男星菅原洋一是棚橋靜雄生前好友，他也是棚橋靜雄退休演唱會嘉賓，在得知棚橋靜雄死訊後，他感慨演唱會上竟是兩人最後一次見面，「我對於老朋友離世感到非常難過，希望他在天堂也能繼續快樂唱歌」。