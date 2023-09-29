成立於1974年的TTG Asia Media總部位於新加坡，每年主辦的TTG旅遊大獎包括航空、旅遊服務、旅行社、酒店等類別，為國際性旅遊獎項，以嘉許亞太區表現優越的旅遊同業而設立。

TTG旅遊大獎每個獎項皆由頂尖旅遊業者提名及評選，專業度倍受認同，自1989年開始頒發以來，已被譽為亞太區最具影響力的旅遊獎項之一，所有得獎者幾乎代表旅遊業界的最高水準指標。

創立於1957年的鳳凰經營迄今超過一甲子，以永續經營態度持續追求突破與成長，採取穩健踏實的經營風格，強調專業與團隊服務，自2001年起幾乎每年都贏得TTG旅遊大獎肯定，並自2010年起連10年獲得「最佳旅行社」大獎，成功取得晉身旅遊「名人堂」門票。

由於新冠肺炎疫情重創全球旅遊業，TTG旅遊大獎於2020、2021年連2年停辦，去年在規模縮小及獎項減少後復辦，今年才恢復原有規模及獎項。鳳凰在歷經疫情嚴酷淬煉衝擊後仍屹立不搖，在今年正式登上旅遊名人堂的最高榮譽，成為台灣唯一獲此殊榮的旅行社。

而今年同步晉身旅遊「名人堂」之列的企業，尚包括新加坡航空、新加坡樟宜機場、萊佛士酒店、富豪機場酒店、悅榕庄SPA、卡達航空、泰國航空等知名企業，鳳凰與上述業者同步躋身旅遊名人堂之列，為台灣旅遊業界創下重要里程碑。

親赴曼谷領獎的鳳凰董事長張巍耀表示，國際認證的獎項每屆都得來不易，鳳凰在全體團隊努力下傳承前人奠定根基，今年晉身旅遊名人堂之列、拿下第15座小金人，與許多世界知名品牌並駕，這份榮耀屬於全體同仁，屬於曾經為這品牌奉獻心力所有的鳳凰人。

展望後市，張巍耀表示，鳳凰將繼往開來，繼續在公司擅長領域上兢兢業業努力，也希望帶領業界風氣，讓台灣旅行社能更與國際接軌，持續讓產業琢磨精進，讓更多世界不同地方看見台灣。