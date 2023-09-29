國際政治觀察家方恩格律師。（資料照片）

對於有獨派在今（29）日「中秋節」喊要過「台秋節」，祝「台秋節」月圓人團圓一事，國際政治觀察家方恩格律師（Ross Feingold）認為，這是一種「政治正確的毛病」，難道過「中秋節」會違反「反滲透法」嗎？

有媒體人指出，獨派在群組內，把「中秋節」改為「台秋節」或是「秋節」，因為是台灣的「秋節」，因此祝福「台秋節」月圓人團圓。

媒體人考據後表示，中秋一詞最早出現於《周禮》，讀為仲秋，指的是農曆八月，是漢字文化圈傳統重要節日，跟中國八竿子打不著關係。

媒體人認為，台灣要不要獨立，跟過不過中秋節，也是兩碼子事，美國人過耶誕節，但耶穌是美國人嗎？「政治極端最終就會腦袋壞掉！」

對此，國際政治觀察家方恩格律師（Ross Feingold）也認為，台灣 有人堅持要過「台秋節」，是一種「政治正確的毛病」，難道過「中秋節」會違反「反滲透法」嗎？