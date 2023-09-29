2024總統大選，民眾黨總統參選人柯文哲昨晚喊話「放心最後一定合」，讓在野陣營支持者為之振奮，但民眾黨發言人陳智菡今(29)卻說，民眾黨主張由具有公信力的第三方民調，推出最強人選，「輸的退選」。媒體人羅旺哲認為，柯的說法會給民眾「願賭服輸」的明確方向，壓力轉向國民黨，但最大難關就是要找到藍白都服氣的「第三方民調」。

羅旺哲今在臉書發文表示，中秋節這一刻，柯文哲突然拋出「藍白一定合」，接著民眾黨喊出「比第三方民調」、「輸的退選」，引起討論，必須說，柯文哲這樣的說法，會給非綠民眾一個「明確方向」，願賭服輸的感覺。

羅旺哲認為，過去看起來，比較像是被國民黨在藍白合議題上吃豆腐的民眾黨，現在「拋出條件」、「主動出擊」，柯文哲等於在這議題上「拉回主導權」，而壓力，就在國民黨這邊了。

羅旺哲也在留言補充說，「只是最大的難關，就是『第三方民調』，要找誰做，可以讓藍白兩邊都服氣，這可能就是大問題了」。許多網友也留言說，「還真的找不到有哪家民調是第三方的，所有民調都有預設立場」、「唯一推薦全市話美麗島民調，做出來柯侯知難而退一起退選」、「綠媒太多，隨便操弄就是柯贏，然後保送賴」、「雙方把問題設計好，打電話時不報民調公司名，其實不會太差」、

對於藍白合議題，民眾黨總統參選人柯文哲昨表態說「最後一定會合的」，引發在野陣營支持者振奮，但今早民眾黨發言人陳智菡卻說用民調推在野最強人選，輸的退選，彷彿潑了群眾一桶冷水，總幹事黃珊珊則說，藍白是「和」不是「合」，人民想看到的是把國家還給人民，絕非政黨之間權位分配。

對於民眾黨的說法，國民黨總統參選人侯友宜競辦則回應，尊重民眾黨各種意見，侯友宜與民眾黨主席柯文哲之間，始終維持良好的互動以及友善的態度。國民黨文傳會主委林寬裕也說，藍白合作勢多數民眾期待，目前雙方正在堆疊共識，各種建議都會納入考量，國民黨會秉持耐心溝通。