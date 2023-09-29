國民黨立委馬文君正面迎戰，點名郭璽與黃曙光「有證據歡迎具名向檢調告發」。（曾雪蒨攝）

國造潛艦28日才下水，29日就提前引燃南投立委選戰戰火。爭取5連任的國民黨立委馬文君遭指控阻撓國造潛艦，民進黨立委參選人蔡銘軒立即召開記者會，要求馬文君說清楚講明白，馬文君不客氣回嗆「有證據歡迎提告。」

國造潛艦28日才風光下水，召集人黃曙光一句「有一位立委針對潛艦國造一直在搞」，還要媒體「你們自己去猜」引發爭議；國民黨南投縣第一選區立委馬文君對此發文直嗆「影射的殺傷力最強」，並正告黃曙光「少來這套！如果你敢指名我一定提告！」博士郭璽則以一段自拍影片補刀，點名黃曙光講的立委就是馬文君。

對此民進黨立委參選人、現任縣議員蔡銘軒下午立即召開記者會，引用郭璽一段自拍影片，明確指明道姓該立委就是馬文君，要求馬文君說清楚講明白「這個委員是不是妳？」他還要馬文君說明當初帶家人到大陸上海是否接受郭璽招待，去大陸難道真的是去洩密嗎？

蔡銘軒也直指馬文君過去一直阻擋潛艦國造的預算，從50萬70萬甚至最後整筆預算都杯葛狂砍，他認為馬文君如果是真為了國防安全著想，應該是好好監督潛艦國造過程，而非一味挑剔電池與尾桿還沒裝好細節，阻撓杯葛國防預算，要求馬文君針對該指控出面說清楚講明白；會中也提供該事件吹哨者爆料電話0915276181，歡迎民眾提供訊息。

對外界的疑慮，立委馬文君也正面迎戰1次說清楚。她請郭璽先生「有證據，就去向檢調告發。」她並再次呼籲黃曙光「哪位立委一直在搞？哪位立委洩密賣台？請點名指控，提供證據，具名告發。」

馬文君說，潛艦原型艦，根本沒有測試，就要匡列後續預算，會期開議後，該監督就監督，該刪除就刪除，審議過程都有實況轉播，會議紀錄也有白紙黑字，歡迎所有國人，共同關注。