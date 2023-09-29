吳男搭乘朋友車子南下雲林及屏東躲藏。（翻攝畫面）

警方起獲作案改造手槍1把、子彈28顆。（圖／警方提供）

新北市三重區24日發生男子向妻子要錢不成，開槍打傷妻子的案件，警方獲報後立即成立專案小組調查，隔日在雲林將協助藏匿槍枝的共犯李姓男子（52歲）拘提到案，警方後續掌握主嫌吳男（63歲）行蹤，於27日在三重將其逮補到案，全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送新北地檢署偵辦。

警方調查，24日晚間10時許，吳男在三重後竹圍街自家客廳中，向妻子黃女（54歲）要錢遭拒，他又以懷疑妻子有外遇為由，與妻子發生激烈爭吵，過程當中吳男竟持改造手槍企圖恐嚇而朝地板射擊，不料卻誤擊妻子右手掌。

案發後黃女自行到超商請店員協助打119報案並前往醫院就醫，而吳男則是將槍枝放入隨身包包交由友人李男協助藏匿，並在另名蔡姓友人（56歲）接應下，搭乘1名許姓男子（53歲）的車輛南下至雲林、屏東等地躲藏。

警方專案小組調閱監視器，根據車牌相關線索，案發隔日便在蘆洲光華路查獲犯案用的槍枝及子彈28顆，同日便在雲林將協助藏匿槍支的李嫌拘提到案；警方於27日掌握吳嫌北上的行蹤，於三重將其逮捕歸案，並依槍砲罪嫌移送地檢署偵辦。