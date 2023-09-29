莊子大樹被稱為是山中秘境餐廳，店家自行種植阿拉比卡咖啡豆，自用龍眼木烘培，餐廳2代莊士弘在大學主學中餐，近年接手父親事業。（程炳璋攝）

台南市楠西區梅嶺與曾文水庫是知名的遊山玩水景點，一家隱身山中由果農經營的餐廳，藉遊客口耳相傳，成為老饕口袋私藏的祕境餐廳，「莊子大樹」老闆就是連2年獲得芒果評鑑頭獎的莊賢隆，去年起餐廳交給2代莊士弘接手，除了原本招牌菜，兒子開發出窯烤麵包與披薩飄香山林，成遊客最愛。

隱身在往曾文水庫的產業道路中著莊子大樹，早在2008年成立，老闆莊賢隆以自己的「莊」姓與妻名淑「子」的名各取1字，加上餐廳旁種植很多大樹，定名為「莊子大樹」，還被朋友暱稱為「莊主」。

莊賢隆為山區果農，他種植的愛文芒果去年與今年連續獲得楠西區與全台南市評鑑頭獎，產季之餘在山中經營餐廳生意，自種咖啡、龍眼、芭樂等果樹都是唾手可得的當令食材。

自行烘培龍眼干、使用龍眼木烘培咖啡豆，餐廳的窯烤咖啡雞、炭火滷豬腳、薑黃蘿蔔絲煎蛋很多原料都是就地取材，成為遊客喜愛的招牌手路菜。

兒子莊士弘在高雄餐旅大學主攻中餐，畢業後曾旅居上海、日本、澳洲打磨餐廳廚師經驗，又在台北米其林2星的懷石料理擔任內場，去年返鄉接手父親餐廳事業。再開發出窯烤麵包與披薩，自養麵包菌或入麵粉中發酵烘培，以龍眼木窯烤，每到出爐時間，咖啡香伴隨烤麵包香傳遍山林，成為遊客駐足喝咖啡的最愛點心。

因為新鮮食材需要預先準備，「莊子大樹」用餐只接受預訂，許多到曾文水庫或梅嶺遊玩的遊客，選擇到這座祕境餐廳體驗不同吃法，更有開同學會、新人包場當成訂婚場地的預約民眾。