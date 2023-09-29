丁華恬在杭州亞運奪下平衡木銅牌，成為中華隊首位在亞運奪牌的女子選手。（中華奧會提供）

中華體操代表隊繼日前男團在亞運首次奪牌寫下新猷後，女子賽場上也傳來好消息，丁華恬29日在杭州亞運拿手的平衡木項目以13.300分奪下銅牌，成為台灣史上第1位在亞運奪牌的女子選手。

丁華恬今天被排在第2位登場，儘管在連接上有些斷掉，但她認為整體實施已經是最好的表現，完成動作後十分開心，教練蔡恆政更是非常激動，「下來後我跟教練說，就算我沒拿牌也很開心了，因為我已經拿出我最好的表現了。」

由於自己是在比賽前段登場，在場邊觀看其他對手表現及成績時，丁華恬心情有如坐雲霄飛車般刺激，她甜笑說：「我覺得很有趣，雖然分數比預期的低，可能不同天會有不同標準，但完成後在場邊跟教練一直在猜，她會不會超越我？我會不會贏過她？」

在前6人都完成後，丁華恬始終暫居首位，但她先被第7位登場的日本岡村真以13.966分超越，又被壓軸登場的大陸唐茜靖擠到第3位，但這面銅牌仍為台灣體操界寫下新篇章，她也認為這面銅牌真的很不容易，在看到確定名次後就開始回想起各種高低起伏，像是今年初受傷時低潮。

丁華恬表示，沒有受傷時你可能可以做到十分，但在受傷的時候可能只有3分，當時會覺得很灰心且沮喪，但她仍不斷鼓勵自己要正面看待這些低潮的挑戰，「我相信會慢慢變好，像是受傷就需要時間、有過渡期，低潮也是需要。」

儘管自己已經在台灣體操史上開創多項第1，丁華恬仍期許自己在每一場比賽後都要重新歸零再出發，「拿到這面獎牌後又是新的開始，像今天晚上我們就要飛往比利時，之後又有全運會，我想要在全運會後開始訓練新動作、挑戰新難度，現在動作已經熟練，可以繼續再往前了。」