有些男性比較不懂得關心妻子，甚至還須被女方照顧。《搜狐網》近日分享3個最不疼老婆的星座男，他們並非不愛對方，而是有的反應太慢，無法立即察覺到妻子的需求，有的則是把重心放在工作上，忽略另一半的感受。

▎摩羯座

摩羯男是典型的工作狂，把事業擺第一，非常有上進心，將重心放在達成目標上，凡事都挑有價值的事情做，很少有時間關心妻子，寧可放棄愛情，也要在事業上做出一番成就，摩羯男需要的是賢內助，幫忙把生活打點好，若被家務瑣事煩心會火冒三丈。

▎金牛座

金牛男個性平易近人，誠懇而又有上進心，雖然會花時間陪伴妻子，不過他們反應慢，而且心思並不細膩，無法及時發現妻子的需要，對方要有明確的指示，金牛座才會有所行動，屬於比較被動的類型，金牛座並非不疼老婆，只是個性比較木訥。

▎牡羊座

牡羊男性格直接，曖昧階段任勞任怨，不過當關係變得更親密時，牡羊男就會露出本性，展現骨子裡的幼稚，脾氣倔強又愛面子，還有些大男人主義，發生爭吵時經常不願低頭，女方甚至還要照顧他們的情緒，不是牡羊座不疼另一半，只是內心是長不大的孩子。