桃園仲毅農產品有限公司為中央畜產會代工製作殺菌液蛋，卻將巴西進口蛋與國產蛋生產出來的液蛋標示為台灣，散裝籃蛋也沒有標示品名和產地。桃園地檢署指揮市調處搜索帶人，認為業者涉嫌違反《 食品安全衛生管理法》等對桃園地院聲請羈押，但法院諭知50萬交保，檢方將抗告。

仲毅農產品有限公司為中央畜產會代工製作殺菌液蛋，並將巴西進口蛋與國產蛋生產出來的液蛋標示為台灣，散裝籃蛋也沒有標示品名和產地。業者當時喊冤，指公司幫忙處理畜產會雞蛋，不熟悉相關法規。

檢察官徐明光28日指揮桃園市調查處，搜索5處，並通知負責人及員工共5人說明，其中湯姓員工5萬元交保，其他3人請回。吳姓負責人則依《 食品安全衛生管理法》第15條第1項第7款，應依同法第49條第1項規定處罰之假冒食品、《刑法》第255條第1項虛偽標記、《刑法》第339條第1項詐欺取財、《刑法》第216條、第215條行使業務登載不實文書等罪嫌聲押，但法院諭知50萬交保，檢方說，將提起抗告。