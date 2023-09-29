知名健身房員工後巷抽菸惹怒住戶，雙方上演全武行互控傷害。

北市中山區長春路一處社區大樓，一樓為知名健身房，但住戶長期不滿健身房員工在後巷抽菸，保全勸導也置之不理，造成生活環境周遭都是菸味與菸蒂。日前一名陳姓住戶當場與楊姓員工發生口角，楊男竟脫掉制服與陳男大打出手，陳男拿出辣椒水抵抗，最後2人互控傷害，都被警方帶回偵辦。

住戶表示，近1年來健身房員工經常穿著制服，直接跑到後巷抽菸，而該處是社區住戶停放機車以及後門出入口，讓經過的社區住戶感到相當不滿。

住戶指控，員工除了抽菸之外，還會亂丟菸蒂，小朋友下課返家都會聞到菸味，甚至還會被盯著看，讓小朋友心生畏懼不敢從後門進出，住戶告知管委會，但對方仍卻屢勸不聽。

陳男日前騎車返家要停機車時，要求正在後巷抽菸的健身房員工移到旁邊一點，雙方發生口角，楊男跳出來助陣，並直接將制服脫掉動手推打陳男，陳男則拿出辣椒水抵抗，雙方上演全武行。

警方獲報到場，陳男及楊男皆表示要驗傷提告，全案訊後，將依照傷害罪嫌將2人移送法辦。

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