俄羅斯國家技術集團（Rostec）旗下的聯合航空製造公司（United Aircraft Corporation）最近向俄羅斯軍方交付了新的一批Su-57和Su-35S戰鬥機。雖然交付數量不明，但消息內部流傳，可能分別為6架Su-57和2架Su-35S，如加上今年底預計交付的數量，整體產能為2020的12倍，較2021年翻了4倍，但仍遠遠不及中國大陸殲20和美國F-35「每年100」架的產能。

The Russian Aerospace Forces received new fifth-generation fighters Su-57 and generation 4++ fighters Su-35S.



The aircraft underwent a full cycle of factory tests and were tested in various operating modes by pilots of the Ministry of Defense.



By the end of the year, the… pic.twitter.com/fUt4uU55rf — -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) September 28, 2023

據《保加利亞軍事新聞網》（Bulgarian Military）29日報導，俄羅斯副總理暨工業與貿易部部長曼特羅夫（Denis Manturov）宣布，全新的Su-57第5代戰鬥機已經交付給俄羅斯空軍（VKS）經過一輪的評估和測試，這批戰機是今年生產的第1批。聯合航空製造公司總裁斯里薩爾（Yury Slyusar）確認，年底前應交付的Su-57正在進行最後裝配和測試。

位於阿穆爾河畔共青城（Komsomolsk-on-Amur）飛機工廠向俄羅斯空軍供應了一系列Su-57和Su-35飛機，斯里薩爾表示，今年已經供應了3批Su-35S，隨後的飛機正準備進行即將生產。

1/ UAC reports that it handed over a batch of new-build Su-35S multirole fighters to the Russian MoD. This is the third batch of Su-35Ss delivered in 2023. The number of aircraft is not specified; however, the photos & video released by UAC appear to show just two. pic.twitter.com/0DCczHrsRu — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) September 28, 2023

俄羅斯空軍在2020年只接收了1架Su-57，2021年增至3架，2022年再增加6架。但根據現行的俄羅斯軍備計劃，到2023年結束時，機隊規模應該達到22架戰機，意味著今年總共「需要交付12架」新戰機。

至於最新1批飛機的數量目前無法確定，但考慮到未來的國防部計劃，每年預計生產近20架，供國內使用和出口，因為阿爾及利亞也下了訂單，越南和印度等其他國家也表現出相當大的興趣。

然而，即使Su-57生產數量快速增長，但仍然遠遠落後於美國的F-35和中國的J-20，2者的年產量都有100，但Su-57具有優勢，即延長的作戰使用壽命。