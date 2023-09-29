英國連鎖飯店委託專家調查哪些聲音能幫助人們入睡，結果由「白噪音」占4成居首，甚至有26%的受訪者每晚聽白噪音入睡；白噪音也是受歡迎的甦醒聲音之一，兩方討好。

綜合英國《獨立報》、《鏡報》報導，睡眠專家肖爾（Hannah Shore）與床墊製造商Silentnight合作執行英國知名連鎖平價飯店Premier Inn委託的睡眠調查，一共2000人受訪，4分之1的受訪者喜歡聽白噪音入睡，26%每晚必聽，27%在缺乏白噪音的情況下很難入睡。

Premier Inn設置新的頻道服務，可讓住客入睡前享受助眠影音。最受歡迎的15種聲音之中，40%喜歡雨聲，36%喜歡音樂，海洋聲、喜愛的電視／串流節目也很受愛戴。24%偏好風扇發出的嗡嗡聲。風聲、有聲書各占21%、16%。7%愛聽貓咪發出的呼嚕聲，播客、森林的聲響、壁爐發出的聲音各有支持者。

英國睡眠專家肖爾分享睡前助眠訣竅。

27%的受訪者表示，若與他人共用房間且缺乏白噪音，就很難正常睡眠。愛聽白噪音的受訪者逾58%用手機聆聽，34%透過應用程式播放，15%使用放音機。

半數受訪者認為睡眠品質會隨季節改變，57%自認秋冬睡得最好，僅7%覺得夏天最好睡。肖爾建議，若與他人共用房間，應該考慮買一付耳機讓自己睡前聽助眠聲音。

這項研究也同時調查受訪者甦醒過程最喜歡聽到的聲音，切麵包、水壺煮水沸騰的聲音占比最高，白噪音也很受歡迎。最讓受訪者放鬆的聲音是煎培根的滋滋聲，其次是淋浴的水流聲。

專家提醒，睡眠環境保持整潔，有助更快入睡。（示意圖／Shutterstock）

肖爾指出，有些人喜歡絕對安靜，但對其他人而言，太過安靜代表可能會聽到所有微小的聲音，例如人們走過飯店大廳、關門、電梯運作的聲音，這時如果能有其他舒緩的聲音轉移注意力，例如平緩的音樂、海浪拍打岸邊，甚至電視機發出的聲音。

肖爾也分享助眠祕訣，包括：睡前若看電視節目，內容務必和緩平靜；睡眠空間整潔；睡前別吃太飽；枕頭能良好支撐睡姿；睡房燈光昏暗以助睡眠激素分泌；窗戶加裝百業簾遮光；睡前聆聽白噪音（風扇、吹風機、吸塵器），粉紅噪音（風聲、雨聲、樹葉聲），綠噪音（溪流水聲）甚至低頻的棕色噪音（或稱布朗噪音，例如雷聲）。