古爾斯比在華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所發表演說時表示，「聯準會將不惜一切代價讓通膨回到2％的目標。美國仍需要壓低通膨。但我們也不能忽略聯準會有機會實現央行歷史上相當罕見的事情，就是戰勝通膨又不損及經濟。」
隨著疫情時期的經濟勢力逆轉，古爾斯比認為美國通膨已經顯著下滑。他表示，供應鏈瓶頸逐漸緩和，且需求恢復到更穩定的水準，聯準會有望降低通膨，並且避免經濟嚴重衰退。
聯準會自去年3月以來已11度升息，創下1980年代以來最激進升息步伐。
芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）28日表示，聯準會（Fed）將不計一切代價壓低通膨，如果升息沒有升過頭，聯準會能夠降低通膨又不會引發經濟衰退。
古爾斯比在華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所發表演說時表示，「聯準會將不惜一切代價讓通膨回到2％的目標。美國仍需要壓低通膨。但我們也不能忽略聯準會有機會實現央行歷史上相當罕見的事情，就是戰勝通膨又不損及經濟。」
隨著疫情時期的經濟勢力逆轉，古爾斯比認為美國通膨已經顯著下滑。他表示，供應鏈瓶頸逐漸緩和，且需求恢復到更穩定的水準，聯準會有望降低通膨，並且避免經濟嚴重衰退。
聯準會自去年3月以來已11度升息，創下1980年代以來最激進升息步伐。
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