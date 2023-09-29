戴利歐在受訪時指出，美國發生債務危機的速度取決於供需因素，他正密切關注情勢發展。

戴利歐表示，美國經濟面臨的逆風不只是高債務，預期美國經濟將大幅減速，成長率可能會降至零，增減1％或2％。

美國債務9月首度超過33兆美元，此時美國國會議員趕在10月1日新財年開始前達成預算協商，如果未能如期通過支出法案，美國聯邦政府將再度關門，威脅美國的AAA最高信用評級。

根據美國財政部數據，近年美國債務急速膨脹，在2019年至2021年財年，聯邦支出約增加50％。