戴利歐在受訪時指出，美國發生債務危機的速度取決於供需因素，他正密切關注情勢發展。
戴利歐表示，美國經濟面臨的逆風不只是高債務，預期美國經濟將大幅減速，成長率可能會降至零，增減1％或2％。
美國債務9月首度超過33兆美元，此時美國國會議員趕在10月1日新財年開始前達成預算協商，如果未能如期通過支出法案，美國聯邦政府將再度關門，威脅美國的AAA最高信用評級。
根據美國財政部數據，近年美國債務急速膨脹，在2019年至2021年財年，聯邦支出約增加50％。
在美國國會致力協商支出法案的同時，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人戴利歐（Ray Dalio）示警，美國將經歷一場債務危機，同時預期美國經濟將大幅減速。
戴利歐在受訪時指出，美國發生債務危機的速度取決於供需因素，他正密切關注情勢發展。
戴利歐表示，美國經濟面臨的逆風不只是高債務，預期美國經濟將大幅減速，成長率可能會降至零，增減1％或2％。
美國債務9月首度超過33兆美元，此時美國國會議員趕在10月1日新財年開始前達成預算協商，如果未能如期通過支出法案，美國聯邦政府將再度關門，威脅美國的AAA最高信用評級。
根據美國財政部數據，近年美國債務急速膨脹，在2019年至2021年財年，聯邦支出約增加50％。
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