澎湃新聞報導，第三季，人民幣兌美元即期匯率從6月底的7.2620元貶值至7.3002元，貶值0.5％。人民幣中間價從6月底的7.2258元升至7.1798元，升值超過0.6％。

人行貨幣政策委員會第三季例會再度釋放穩匯率訊號。會議指出，要深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對單邊、順週期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，維持人民幣匯率在合理均衡水準上的大致穩定。