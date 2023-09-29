澎湃新聞報導，第三季，人民幣兌美元即期匯率從6月底的7.2620元貶值至7.3002元，貶值0.5％。人民幣中間價從6月底的7.2258元升至7.1798元，升值超過0.6％。
人行貨幣政策委員會第三季例會再度釋放穩匯率訊號。會議指出，要深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對單邊、順週期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，維持人民幣匯率在合理均衡水準上的大致穩定。
9月，人民幣兌美元中間價與即期匯率一升一貶。整個9月，人民幣兌美元中間價從7.1811元小幅升值至7.1798元，微升13個基本點，升值0.018％。人民幣兌美元即期匯率則從7.2904元貶值至7.3002元，貶值98個基本點，貶值0.13％。
澎湃新聞報導，第三季，人民幣兌美元即期匯率從6月底的7.2620元貶值至7.3002元，貶值0.5％。人民幣中間價從6月底的7.2258元升至7.1798元，升值超過0.6％。
人行貨幣政策委員會第三季例會再度釋放穩匯率訊號。會議指出，要深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對單邊、順週期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，維持人民幣匯率在合理均衡水準上的大致穩定。
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