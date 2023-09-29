DHL國際快遞業務暨行銷企劃處副總裁郭峻豪表示：全球經濟局勢雖然仍有動盪，但已逐漸趨於穩定。面臨大環境的不確定性，DHL 國際快遞透過年度價格調整，提升服務網絡的彈性及品質。」
年度價格調整措施由DHL國際快遞服務的220多個國家和地區所屬之各國和國際主管機關定期更新。
根據當地情況，價格調整將因各國家／地區而異，並在不違反合約的情況下適用於所有客戶。
全球國際快遞服務領導品牌DHL 國際快遞宣布價格調整，將於2024年1月1日起生效，實際價格調整將因客戶使用情況而異。另外，部分服務及附加費用也將進行調整。
DHL國際快遞業務暨行銷企劃處副總裁郭峻豪表示：全球經濟局勢雖然仍有動盪，但已逐漸趨於穩定。面臨大環境的不確定性，DHL 國際快遞透過年度價格調整，提升服務網絡的彈性及品質。」
年度價格調整措施由DHL國際快遞服務的220多個國家和地區所屬之各國和國際主管機關定期更新。
根據當地情況，價格調整將因各國家／地區而異，並在不違反合約的情況下適用於所有客戶。
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